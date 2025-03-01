Требуется дизайнер для разработки бренд-айдентики и брендбука с нуля. Необходимо создать миссию, ценности и тон коммуникации, а также разработать фирменный стиль, включающий логотип, цветовую палитру, шрифты, паттерны и иконки. Также требуется оформить гайд по использованию для соцсетей, упаковки, презентаций и сайта.