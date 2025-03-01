Дизайнер бренд-айдентики / автор брендбука

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт4 заявки273 просмотра

Требуется дизайнер для разработки бренд-айдентики и брендбука с нуля. Необходимо создать миссию, ценности и тон коммуникации, а также разработать фирменный стиль, включающий логотип, цветовую палитру, шрифты, паттерны и иконки. Также требуется оформить гайд по использованию для соцсетей, упаковки, презентаций и сайта.

Подбор шрифтовСоздание иконокСоздание логотиповСоздание презентаций
месяц назад
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