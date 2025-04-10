Чтобы мы точно друг друга понимали, вот что мы бы хотели видеть в бренд-буке:

- логотип, изменив старый

- фирменные шрифты

- фирменные цвета

- продукцию по типу визиток, ручек

- шаблоны фирменной презентации

- значки, которые будут отражать нас (к примеру там, цветочек, домик и т д)

Плюсом к этому(что я уже указывала в описани):

-3-4 обложки на YouTube

-6 обложек на актуальных в инсте

- 3-4 обложек в инст



ТЗ:

https://disk.yandex.ru/i/c8uNA81kEdbW5Q