Фирменный стиль

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Открыт11 заявок69 просмотров

Чтобы мы точно друг друга понимали, вот что мы бы хотели видеть в бренд-буке:

- логотип, изменив старый

- фирменные шрифты

- фирменные цвета

- продукцию по типу визиток, ручек

- шаблоны фирменной презентации

- значки, которые будут отражать нас (к примеру там, цветочек, домик и т д)

Плюсом к этому(что я уже указывала в описани):

-3-4 обложки на YouTube

-6 обложек на актуальных в инсте

- 3-4 обложек в инст

ТЗ:
https://disk.yandex.ru/i/c8uNA81kEdbW5Q

InstagramYouTubeПодбор шрифтовСоздание иконокСоздание логотиповСоздание презентаций
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