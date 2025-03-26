Создание айдентики для интернет-магазина винтажных вещей

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт4 заявки201 просмотр

Требуется дизайнер для разработки айдентики нового интернет-магазина, специализирующегося на продаже винтажных вещей. Необходимы уникальные визуальные решения, которые будут отражать концепцию магазина и привлекать целевую аудиторию. Рассматриваются предложения по созданию логотипа, цветовой палитры и других элементов фирменного стиля.

Создание логотипов
25 дней назад
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