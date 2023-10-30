Изменить макеты термоэтикеток

Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки26 просмотров
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Пользовались NiceLabel для печати этикеток с термопринтера Paytor TLP31U на этикетках 70х60мм

Не можем продолжать работать так. Поэтому нужно изменить макеты под размер этикетки 58х60 и под формат софта BarTender

Количество этикеток для переделки 150 шт

2 месяца назад
guest_15852151344295
Россия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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