Изменить макеты термоэтикеток

Консольная программа, нужна для проведения сравнительного анализа эффективности параллельных вычислений на разных процессорах. Написание простых сортировок и структур данных с использованием библиотеки pvm (Parallel Virtual Machine).
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Пользовались NiceLabel для печати этикеток с термопринтера Paytor TLP31U на этикетках 70х60мм
Не можем продолжать работать так. Поэтому нужно изменить макеты под размер этикетки 58х60 и под формат софта BarTender
Количество этикеток для переделки 150 шт
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