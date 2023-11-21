Дизайн етикетки

$15
Дизайн продукцииОткрыт6 заявок39 просмотров
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Перетворення сирого макету в етикетку. Всі попередні етапи закінчені, всі необхідні графічні матеріали в наявності. Необхідні чисто технічні навички роботи в программахна кшалт "Adobe Ps"або "CorelDraw" чи інших.

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