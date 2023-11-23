Создать листовку по художественной гимнастике

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Необходимо создать листлвку по художественной гимнастике А6 одностраничный. Пример есть, что писать есть.

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