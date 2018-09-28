Нужно взять рисунки продукции и с этим совместить, соединив в один баннер, который потом будет висеть на улице. Текстовую часть мы продумали, с идеей дизайна у нас сложнее, ее нет. ...
Дизайн вывески цветочного магазина
Требуется дизайн новых баннеров для цветочного магазина
Выбранный исполнитель
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