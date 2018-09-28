Дизайн вывески цветочного магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен35 заявок267 просмотров

Требуется дизайн новых баннеров для цветочного магазина

7 лет назад
barisych
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maximkotut
Макс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$40
2 дня
Выполнил заказ в обещанные сроки, отработал качественно, претензий нет. Правки делал беспрекословно, учел все пожелания. И наверное самое главное - избавил заказчика от бесполезных вопросов типа "что сделать, куда разместить, каким цветом нарисовать"
Приятное сотрудничество, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

maximkotut
Макс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад