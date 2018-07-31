3д баннер на боковую и заднюю дверь газели

$13
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Закрыт1 заявка152 просмотра

Размеры

боковая:

4.20 на 1.8

задняя:

1.70 высота1.80 ширина

примеры прилагаю, что то прикольное и креативное, компания занимается вентилируемыми фасадами, лого и пр дадим. Сегодня надо сделать 2-3 варианта на выбор, 1 доработаем до конца. Оплата - половина после первых вариантов, вторая часть после утверждения конечных правок.  1000 р за все. в тифф для широкоформатной печати

7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

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