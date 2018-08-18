Размеры боковая: 4.20 на 1.8 задняя: 1.70 высота1.80 ширина примеры прилагаю, что то прикольное и креативное, компания занимается вентилируемыми фасадами, лого и пр дадим. Сегодня надо ...
Вывеска в городе и неоновая вывеска в баре
Нужно нарисовать вывеску неоновую в бар и висячую вывеску
картинки должны выглядить как реальные фото
писание в ТЗ
Выбранный исполнитель
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