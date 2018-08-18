Вывеска в городе и неоновая вывеска в баре

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен7 заявок239 просмотров

Нужно нарисовать вывеску неоновую в бар и висячую вывеску

картинки должны выглядить как реальные фото

писание в ТЗ

Ссылка

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$12
1 день
работой более чем доволен
Рекомендую как приятного и ответственного заказчика! Как утвердили работу - сразу пришла оплата, все супер)

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад