Суть -сделать баннер-растяжку по продаже квартир В наличие - визуалка дома, планировки, текст, логотипё Задача - разместить красиво и логично, добавить визуальных эффектов для "вкусного" баннера Приблизительные размеры баннера - 4 м ...
Макет рекламного плаката А0
Необходимо сверстать макет рекламного плаката А0 для сети диагностических центров. Пример прилагаю. Вся подробная информация при общении с выбранным кандидатом. Просьба – высылать портфолио. Работаем только с ИП или ООО (Россия). Оплата почасовая.
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