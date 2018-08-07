Макет рекламного плаката А0

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Необходимо сверстать макет рекламного плаката А0 для сети диагностических центров. Пример прилагаю. Вся подробная информация при общении с выбранным кандидатом. Просьба – высылать портфолио. Работаем только с ИП или ООО (Россия). Оплата почасовая.

7 лет назад
medscan
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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