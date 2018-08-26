Разработка рекламного баннера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен19 заявок193 просмотра

Суть -сделать баннер-растяжку по продаже квартир

В наличие - визуалка дома, планировки, текст, логотипё

Задача - разместить красиво и логично, добавить визуальных эффектов для "вкусного" баннера

Приблизительные размеры баннера - 4 м на 1,5 м

Общая концепция отображена на фото

7 лет назад
tatianabatke
Татьяна 
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$15
3 дня
Качественно сделанная работа, все правки и доработки вносились быстро и без нареканий Спасибо!
Все супер. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
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Наружная реклама