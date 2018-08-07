Необходимо сверстать макет рекламного плаката А0 для сети диагностических центров. Пример прилагаю. Вся подробная информация при общении с выбранным кандидатом. Просьба – высылать портфолио. Работаем только с ИП или ООО (Россия). Оплата почасовая.
Верстка уличного баннера.
Нужно взять рисунки продукции и с этим совместить, соединив в один баннер, который потом будет висеть
на улице. Текстовую часть мы продумали, с идеей дизайна у нас сложнее, ее нет.
Как должен выглядеть баннер я не знаю, с исполнителем будем совместно
придумывать. Исходя из этого просим ставить стоимость своего
предложения.
Выбор исполнителя строго по его портфолио.
Если портфолио находится не здесь, то оставляйте ссылку на него.
Так же макет нужно будет привязать к фотографии здания.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
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Update. Размещено повторно, т.к. был в больнице, и проект некому было вести.
Заявки фрилансеров
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