Создать внешний фон обстановки около дома

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Закрыт5 заявок197 просмотров

Есть дом, многоэтажный,  отрисованный в 3D. Необходимо отрисовать (НЕ 3D) вид около дома: двор, площадку, подъезд к дому.

Пример по ссылке: http://sokol174.ru/

Дом именно такой, как на картинке.

Использоваться будет в рекламных баннерах. Нужно 5 видов. Называйте цену за один вид.

7 лет назад
Vakas
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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