Дизайн оформления наклеек на автомобиль

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Закрыт15 заявок208 просмотров

Необходимо разработать дизайн наклеек на автомобиль Lancer X для частного охранного предприятия.

Наклейки должны содеражать:

- Логотип

- Контактные данные

- Оказываемые услуги

На выходе:

- Макеты всех наклеек с размерами для отправки в печать

Предоставлю логотип, покажу сайт с фирменной стилистикой и цветами. С Вас креативные идеи, варианты - Вы же дизайнер!

7 лет назад
griff92
32 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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