Василий - очень порядочный,честный и ответственный заказчик. Заказывал рерайтинг текстов, оплатил щедро и без задержки, на небольшой недочет с моей стороны отреагировал адекватно, на доработке не настаивал. В общем сотрудничеством осталась довольна, приятным общением, кстати, тоже)