Необходимо выполнить качественный рерайт (100% уникальности) 20 статей по тематике "Недвижимость". Требуется человек разбирающийся в недвижимости и уже имеющий опыт написания/рерайта статей про недвижку. Пишите свои тарифы, сроки, необходимый опыт.
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Необходимо производить рерайт присылаемых текстов (новостей) ежедневно и оперативно (новости же :) ). Поправочка - нужна девушка (и)! :)Закрыт13 лет назад
Качественный рерайт > 15 000 символовЗакрыт13 лет назад
Рерайт статьи о храме.Завершен13 лет назад
- $50
Рерайт текста об одном из районов области.Завершен13 лет назад
- $50
Доброго! Необходимо разработать логотип для регионального портала, состоящий из знака + начертания. Логотип должен отражать принадлежность к области. Цветовая гамма и прочее ориентируясь на дизайн и символику региона. (см. приложение). Не допускается использование гербового "козлика" и самарской ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
13 лет назад
Василий - очень порядочный,честный и ответственный заказчик. Заказывал рерайтинг текстов, оплатил щедро и без задержки, на небольшой недочет с моей стороны отреагировал адекватно, на доработке не настаивал. В общем сотрудничеством осталась довольна, приятным общением, кстати, тоже)
Ответный отзыв
Работа выполнена раньше срока, речь грамотная да и просто общение приятное ))) рекомендую! :)
$50
10 баллов
13 лет назад
Было приятно работать с заказчиком. Рекомендую.
Ответный отзыв
Идея логотипа Макса оказалась в яблочко! Простая, со смыслом и оригинальная! Изменения по ходу вносились оперативно! рекомендую! :)
$10
10 баллов
13 лет назад
Пунктуальный и ответственный заказчик, выполняющий обязательства, каких встретитшь нечасто. Приятно работать.
Ответный отзыв
Рерайт качественный! очень грамотно и красиво поставленная речь! рекомендую!
$10
10 баллов
13 лет назад
Очень вежливый и приятный в общении заказчик. С оплатой никаких проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рерайт на 5+, речь грамотная! Рекомендую!