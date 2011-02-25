vslnklv

Василий vslnklv

 
36 летРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Рерайт 20 статей по недвижимости
Василий - очень порядочный,честный и ответственный заказчик. Заказывал рерайтинг текстов, оплатил щедро и без задержки, на небольшой недочет с моей стороны отреагировал адекватно, на доработке не настаивал. В общем сотрудничеством осталась довольна, приятным общением, кстати, тоже)
Работа выполнена раньше срока, речь грамотная да и просто общение приятное ))) рекомендую! :)
Ответный отзыв
maximkotut
Макс 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип
Было приятно работать с заказчиком. Рекомендую.
Идея логотипа Макса оказалась в яблочко! Простая, со смыслом и оригинальная! Изменения по ходу вносились оперативно! рекомендую! :)
Ответный отзыв
nina20963
Ирина 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
53 отзыва(-1)
$10
10 баллов
13 лет назад
Проект для Ерыгиной Ирины Ивановны (nina20963)
Пунктуальный и ответственный заказчик, выполняющий обязательства, каких встретитшь нечасто. Приятно работать.
Рерайт качественный! очень грамотно и красиво поставленная речь! рекомендую!
Ответный отзыв
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Серажим Елена (Lucky_1988)
Очень вежливый и приятный в общении заказчик. С оплатой никаких проблем. Рекомендую.
Рерайт на 5+, речь грамотная! Рекомендую!
Ответный отзыв