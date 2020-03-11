Корректура текста аудиокниги через веб-интерфейс

Редактирование и КорректураЗакрыт20 заявок502 просмотра
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Нужно сделать корректуру текста аудиокниги которую будет зачитывать робот, через удобный вэб-интерфейс, выставить паузы, отредактировать знаки препинания, подправить фонему если требуется, устранять пунктуационные, интонационные, семантические, синтаксические и другие ошибки. прослушать результат, важно чтобы текст зачитанный роботом не отличался от текста зачитанного живым человеком. 

Цена за час книги 150р.

4 года назад
ACRvick
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад