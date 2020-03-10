Корректор на информационные статьи

Требуется редактор - корректор для исправления лексических, морфологических, синтаксических и стилистических ошибок на 500 статей.

Проверка соответствия текста нормативным требованиям языка изложения;

Проверить и устранить стилистические погрешности текста;

Устранить логические ошибки в содержании, при необходимости разделить его на смысловые блоки, разделы и подразделы;

Повысить информативность текста, то есть убрать лишние слова и выражения;

Подобрать более чёткие формулировки и речевые конструкции.

Оценить качество работы авторов, ставить оценки. Если все плохо, отправлять на доработку.

Опыт работы редактором, филологическое образование.

Цена 50р за 1 статью.