Перенести информацию с сайта интернет магазина в exel таблицу

Подготовка XLSX/XLS/CSV-файлаРассмотрим подробнее процесс загрузки файла товаров.

Если возникают проблемы, то проще всего загрузить файл-пример формата XLSX и работать с ним - botobot-import-sample.xlsx

Пример XLSX файлаОписание полей (колонок):

ID Уникальный идентификатор продукта на вашем сайте, в базе данных и т.д. ID используется при последующих обновлениях продукта.

Активно

1 — отображать продукт в чат-магазине, 0 — скрыть.

Раздел 1

Раздел первого уровня. Табличный формат не позволяет указывать ID для разделов, поэтому идентификация происходит по их названию. Если изменить хотя бы 1 символ в последующей выгрузке, то будет создан новый раздел.

Раздел 2

Подраздел раздела 1-го уровня. Сейчас в чат-магазинах мы не допускаем разделы глубже 2-го уровня вложенности, т.к. плоская структура каталога затруднит работу конечным пользователям.

Артикул сейчас не используется

Артикул продукта у вас на сайте, в базе данных и т.д.

Наименование

Название продукта, до 255 символов. Продукты с одинаковыми наименованиями объединяются в группу, которая выводится как один товар. Пример — пицца с разными диаметрами.

Описание

Детальное описание продукта.

Вес

Данные в свободной форме: 700 грамм, 700 гр, 700г, 0.7 кг...

Объем

Данные в свободной форме: 8 шт., 8шт, 1 литр, 0.5 л...

Диаметр

Данные в свободной форме: 30 см, 30см...

Размер сейчас не используется

Цвет

Данные в свободной форме.

Цена

Цена продукта за единицу в указанной валюте.

Старая цена сейчас не используется

Валюта сейчас не используется

Код валюты согласно стандарту ISO 4217.

Изображение

Ссылка на изображение продукта. Сейчас возможно добавить 1 изображение для 1 продукта. Ссылка должна быть в открытом доступе (без пароля). Изображения могут храниться у вас на сайте, на Яндекс.Диске, в ВК или в любом другом домене.

Ссылка сейчас не используется

Ссылка на продукт в вашем интернет-магазине.