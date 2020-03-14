Печатать текст
Перенести информацию с сайта интернет магазина в exel таблицу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подготовка XLSX/XLS/CSV-файлаРассмотрим подробнее процесс загрузки файла товаров.
Если возникают проблемы, то проще всего загрузить файл-пример формата XLSX и работать с ним - botobot-import-sample.xlsx
Пример XLSX файлаОписание полей (колонок):
- ID
Уникальный идентификатор продукта на вашем сайте, в базе данных и т.д. ID используется при последующих обновлениях продукта.
- Активно
- Раздел 1
- Раздел 2
- Артикул сейчас не используется
- Наименование
- Описание
- Вес
- Объем
- Диаметр
- Размер сейчас не используется
- Цвет
- Цена
- Старая цена сейчас не используется
- Валюта сейчас не используется
- Изображение
- Ссылка сейчас не используется
1 — отображать продукт в чат-магазине, 0 — скрыть.
Раздел первого уровня. Табличный формат не позволяет указывать ID для разделов, поэтому идентификация происходит по их названию. Если изменить хотя бы 1 символ в последующей выгрузке, то будет создан новый раздел.
Подраздел раздела 1-го уровня. Сейчас в чат-магазинах мы не допускаем разделы глубже 2-го уровня вложенности, т.к. плоская структура каталога затруднит работу конечным пользователям.
Артикул продукта у вас на сайте, в базе данных и т.д.
Название продукта, до 255 символов. Продукты с одинаковыми наименованиями объединяются в группу, которая выводится как один товар. Пример — пицца с разными диаметрами.
Детальное описание продукта.
Данные в свободной форме: 700 грамм, 700 гр, 700г, 0.7 кг...
Данные в свободной форме: 8 шт., 8шт, 1 литр, 0.5 л...
Данные в свободной форме: 30 см, 30см...
Данные в свободной форме.
Цена продукта за единицу в указанной валюте.
Код валюты согласно стандарту ISO 4217.
Ссылка на изображение продукта. Сейчас возможно добавить 1 изображение для 1 продукта. Ссылка должна быть в открытом доступе (без пароля). Изображения могут храниться у вас на сайте, на Яндекс.Диске, в ВК или в любом другом домене.
Ссылка на продукт в вашем интернет-магазине.
Если поле вам не нужно, просто оставляете его пустым.
около 200 наименований товара
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура163 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть скан 10-ти листов А4. Нужно перевести это в текст в формате word. Без опечаток и ошибок. Текст должен быть отформатирован аналогично исходнику.Завершен4 года назад
Это часть текста для общего понимания. Весь текст вышлю исполнителю . [b]Глава2 Как всё началось[/b] Так принимая новых клиентов и работая суже постоянными клиентами проходил каждый день Михайловой Ольги Викторовны. Сегодня работа в компании где она являлась соучредителем, ...Завершен4 года назад
Мы подготовили обучающий софт для новых сотрудников нашей компании. Надо проверить орфограию и пунктуацию в тексте и составить комментарии в понятном виде для программиста ЧТО и КАК менять. Допустим раздел такой-то, слайд такой то заменить ...Завершен4 года назад
Доброго времени суток, уважаемые исполнители. Работа состоит в печати текста с готового материала ( без обработки, формул, таблиц).Редактирование и Корректура161 заявкаЗакрыт4 года назад
Привет! Я написал статью-скрипт моего доклада. Текст технический, связанный с программированием, по теме я объясняю, как работает одна библиотека. Есть видео доклада на русском. Статью написал на английском. Уровень моего английского что-то типа pre-intermediate, поэтому хотелось бы, чтобы ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо откорректировать тексты. Объем 2 000 000 збп. Оплата 10 р/1000 збп Что необходимо сделать: 1. Проверить текст на соответствие ТЗ. 2. Исправить стилистические, орфографические, пунктуационные ошибки. 3. При необходимости указать на стилистические ошибки, которые автору необходимо исправить. Требования к ...Редактирование и Корректура35 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно напечатать книгу в 300 страниц за 2 дняРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Таша, мне бы хотелось, чтобы вычитали, отредактировали, проверили на ошибки текст мини-истории. И прежде чем отправлять текст хотелось узнать сколько будет стоить, ваша услуга за 31823 знаковЗавершен4 года назад
- $11
Добрый день, Есть ПДФ-файл с двумя таблицами, и файл с исходными данными. Нужно перебить таблицу из ПДФ файла и заполнить согласно инструкциям. Конкретные файлы скину в переписке с понравившимся кандидатом. Ориентировочно, работа на не более чем на ...Завершен4 года назад