Перенести информацию с сайта интернет магазина в exel таблицу

$10
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка286 просмотров
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Подготовка XLSX/XLS/CSV-файлаРассмотрим подробнее процесс загрузки файла товаров.

Если возникают проблемы, то проще всего загрузить файл-пример формата XLSX и работать с ним - botobot-import-sample.xlsx

Пример XLSX файлаОписание полей (колонок):

  • ID

    Уникальный идентификатор продукта на вашем сайте, в базе данных и т.д. ID используется при последующих обновлениях продукта.

  • Активно

    • 1 — отображать продукт в чат-магазине, 0 — скрыть.

  • Раздел 1

    • Раздел первого уровня. Табличный формат не позволяет указывать ID для разделов, поэтому идентификация происходит по их названию. Если изменить хотя бы 1 символ в последующей выгрузке, то будет создан новый раздел.

  • Раздел 2

    • Подраздел раздела 1-го уровня. Сейчас в чат-магазинах мы не допускаем разделы глубже 2-го уровня вложенности, т.к. плоская структура каталога затруднит работу конечным пользователям.

  • Артикул сейчас не используется

    • Артикул продукта у вас на сайте, в базе данных и т.д.

  • Наименование

    • Название продукта, до 255 символов. Продукты с одинаковыми наименованиями объединяются в группу, которая выводится как один товар. Пример — пицца с разными диаметрами.

  • Описание

    • Детальное описание продукта.

  • Вес

    • Данные в свободной форме: 700 грамм700 гр700г0.7 кг...

  • Объем

    • Данные в свободной форме: 8 шт.8шт1 литр0.5 л...

  • Диаметр

    • Данные в свободной форме: 30 см30см...

  • Размер сейчас не используется
  • Цвет

    • Данные в свободной форме.

  • Цена

    • Цена продукта за единицу в указанной валюте.

  • Старая цена сейчас не используется
  • Валюта сейчас не используется

    • Код валюты согласно стандарту ISO 4217.

  • Изображение

    • Ссылка на изображение продукта. Сейчас возможно добавить 1 изображение для 1 продукта. Ссылка должна быть в открытом доступе (без пароля). Изображения могут храниться у вас на сайте, на Яндекс.Диске, в ВК или в любом другом домене.

  • Ссылка сейчас не используется

    • Ссылка на продукт в вашем интернет-магазине.

Кодировка для CSV-файлов — UTF8, разделитель — ";".

Если поле вам не нужно, просто оставляете его пустым.

около 200 наименований товара

4 года назад
BaLera
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
georg1967
Юрий 
56 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
2 дня
WMZ
Все в срок. Очень все быстро и точно. Работа выполнена на 10 из 10. Спасибо.
Ответственный заказчик, задание и оплата точно и в срок. Рекомендую от всей души. Всех ему благ.