Набрать текст с 10-ти листов А4 в JPG

Редактирование и КорректураЗавершен23 заявки349 просмотров
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Есть скан 10-ти листов А4. Нужно перевести это в текст в формате word.

Без опечаток и ошибок. Текст должен быть отформатирован аналогично исходнику.

4 года назад
Lugen
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmitryi1972vt
Дмитрий 
51 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$4
1 день
Дмитрий очень быстро выполнил заказ. Качественно. Рекомендую!
Отличный Заказчик - грамотно поставлена задача, оплата не заставила себя ждать! Советую, рекомендую, буду ждать дальнейшего продолжения сотрудничества! Спасибо Вам, Людмила!