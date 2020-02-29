Сделать транскрибацию вебинара (3 часа 27 минут). Транскрибация роботом, где половина слов неправильные, не подойдет.
Дописать по-русски статью, бОльшая часть которой уже написано по-англ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу написать такие разделы статьи, как обсуждение результатов - второго эксперимента, общее обсуждение, заключение и может быть дописать другие части (по возможности). Ссылаться надо на иностранные источники (их я могу найти сама и как минимум несколько статей Вам отправить). Как Вы думаете, это реальная задача? Сколько это стоило бы?
Тема:PRIMING EFFECT AS INDICATOR OF IMPLICIT MEMORY FOR INCIDENTALLY LEARNED FACES: AN ERP STUDY.
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