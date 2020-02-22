Поправить ключи для таблиц в формате Excel

$15
Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок361 просмотр
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Необходимо откорректировать две ячейки в каждой строке, так чтобы в первой ячейке уточнить ключи, по которым выбираем подходящие строки. Во второй ячейке добавляем ключи, по которым исключаем лишние строчки.

Для каждых этих двух ячеек есть таблица, по которой ищем подходящей и исключаем строки.

Всего нужно подкорректировать 90 двойных ячеек, для 90 таблиц.

ТЗ по требованию отправляю на почту.

Оплата по факту выполнения проекта.

4 года назад
maria_mirbs
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад