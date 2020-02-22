Поправить ключи для таблиц в формате Excel

Необходимо откорректировать две ячейки в каждой строке, так чтобы в первой ячейке уточнить ключи, по которым выбираем подходящие строки. Во второй ячейке добавляем ключи, по которым исключаем лишние строчки.

Для каждых этих двух ячеек есть таблица, по которой ищем подходящей и исключаем строки.

Всего нужно подкорректировать 90 двойных ячеек, для 90 таблиц.

ТЗ по требованию отправляю на почту.

Оплата по факту выполнения проекта.