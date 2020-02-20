Редактура книги

Редактирование и КорректураЗакрыт42 заявки1157 просмотров
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43 тыс. слов, или 270 тыс. знаков (с пробелами), рус. язык. Жанр: Путешествия/ Приключения. Цена и сроки? Спасибо.

4 года назад
ukraenec
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад