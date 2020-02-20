Транскрибация аудио в текст 1,5 часа немецкий язык.

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки272 просмотра
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транскрибация аудиозаписи 1.5 часа на немецком в текст тоже на немецком языке.  Тема: Fette und Öle

4 года назад
guest_15823146842192
4 года в сервисе
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4 года назад