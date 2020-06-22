Редактор с опытом

транскрибация аудиозаписи 1.5 часа на немецком в текст тоже на немецком языке. Тема: Fette und Öle
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Десять статей, ниша ЖКХ.
1. Раздать готовые ТЗ авторам.
2. Проверить работу автора: вычитка, редактирование, корректура, если нужно доспамить ключами.
3. Отправить на доработку либо принять.
Опыт работы редактором.
Опыт работы с seo текстами.
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