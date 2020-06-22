Редактор с опытом

Редактирование и КорректураЗавершен12 заявок605 просмотров
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Десять статей, ниша ЖКХ.

1. Раздать готовые ТЗ авторам.

2. Проверить работу автора: вычитка, редактирование, корректура, если нужно доспамить ключами.

3. Отправить на доработку либо принять.

Опыт работы редактором.

Опыт работы с seo текстами.

4 года назад
modelki2811
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vitamin_c
Ольга 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$30
7 дней
WMZ
Отличная работа, буду постоянным клиентом.
Заказчик ставит задачи чётко, оперативно реагирует на возникающие вопросы, оплата в срок. Остались приятные впечатления от сотрудничества.