Перепечатать

Редактирование и КорректураЗавершен10 заявок311 просмотров
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Требуется перепечатать 4 листа  формата а4 протокола испытания. Там текст и таблицы. Есть фото, надо перенести все в ворд

4 года назад
an4_ik
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
sTatiana
Татьяна 
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$2
1 день
Спасибо огромное Татьяне! Выполнила работу качественно и очень оперативно. Буду ещё обращаться!
Отличный заказчик - четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую! Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству.