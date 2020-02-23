Десять статей, ниша ЖКХ. 1. Раздать готовые ТЗ авторам. 2. Проверить работу автора: вычитка, редактирование, корректура, если нужно доспамить ключами. 3. Отправить на доработку либо принять. Опыт работы редактором. Опыт работы с seo текстами.
Исправить грамматические и смысловые ошибки в тексте
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Исправить грамматические и смысловые ошибки в тексте
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