Исправление словосочетаний на русском языке. Проект для Карина Яцута

Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка144 просмотра
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Необходимо исправить ошибки в словосочетаниях длиной 5-7 слов.

Пример: Купить большая теплица -> Купить большую теплицу.

Пример: Купить строительство большого дома -> Заказать строительство большого дома

Пример: Купить монолитная стяжка -> Заказать монолитную стяжку

Всего 200 страниц с 120 словосочетаниями на каждой, содержат как и верные словосочетания, так и с ошибками. Оплата за страницу 10 руб.

4 года назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Karina_222
Карина 
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$7
1 день
Карина отличный специалист и профессионал своего дела! Однозначно могу ее рекомендовать для ваших проектов!
Рекомендую Антона как отличного заказчика, он всегда на связи