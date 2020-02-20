Десять статей, ниша ЖКХ. 1. Раздать готовые ТЗ авторам. 2. Проверить работу автора: вычитка, редактирование, корректура, если нужно доспамить ключами. 3. Отправить на доработку либо принять. Опыт работы редактором. Опыт работы с seo текстами.
ТЗ-мейкер - создание структуры/плана статей на 80ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется составить 80 технических заданий для авторов по тематике пенсий и льгот.
Что нужно делать:
1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи.
2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы.
Оплата: 35руб/ТЗ
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Процесс создания структуры:
1) Читаете все ключевые слова
2) Пытаетесь понять, какая потребность у посетителей есть (на основе ключевых слов)
3) Пишете от себя структуру (с головы) исходя из собственного опыта
4) Смотрите YouTube (видео на тему статьи) в ускоренном режиме по данной теме (этот пункт рекомендательный)
5) Ознакамливаетесь с ТОП Google и Яндекс по ключевым словам (ТОП3 Яндекс и ТОП3 Google)
6) Дополняете новой информацией свою структуру
7) Результат
Пример:
Ключи:
как удлинить сливной шланг стиральной машины
как удлинить шланг стиральной машины
как удлинить сливной шланг стиральной машины видео
как удлинить шланг слива стиральной машины
как удлинить заливной шланг стиральной машины
Готовая структура по ключам:
1. Введение. Кратко о том, о чем пойдет речь в статье.
2. Зачем удлинять шланг стиральной машины.
3. Как удлинить сливной шланг в стиральной машине.
4. Что нужно чтобы удлинить сливной шланг.
5. К кому обратиться чтоб удлинить сливной шланг.
6. Как удлинить шланг подачи воды стиральной машины.
7. Какой удлинитель (розетка) нужен для стиральной машины.
8. Заключение. Выводы из статьи.
Источники информации по данной статье:
http://infogosuslugi.ru/portal-gosuslugi/transport-i-vozhdenie/kak-uznat-transportnyj-nalog-cherez-gosuslugi.html
http://pravo-auto.com/kak-uznat-transportnyj-nalog-cherez-gosuslugi/
https://grazhdaninu.com/nalogi/transportnyiy/kak-na-gosuslugah-posmotret-na-mashinu.html
http://gosuslugi.net/page/kak-uznat-i-oplatit-transportnyj-nalog-cherez-gosuslugi
Объем статьи: 7 000 ЗБП (считаете средний объем статьи отталкиваясь от конкурентов)
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Все эти данные необходимо будет внести в таблицу.
Тестовое задание!
Если вам интересно, можете в ЛС присылать сразу структуру с источниками и объемом по этой группе ключей:
- отказ от льгот по инвалидности получение денежной компенсации
- отказ от льгот пенсионерам
- отказ от льгот на лекарства и санаторно курортное лечение
- отказ от льгот
- отказ от льгот пенсионерам где оформить
- отказ от льготных лекарств инвалидам 2 группы
- отказ от льготных лекарств
- отказ от льгот по инвалидности
- пенсионный фонд отказ от льгот
- выплаты пенсионерам при отказе от льгот
- отказ от льготных лекарств инвалидам 3 группы
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