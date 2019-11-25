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ТОП-50— Бухгалтерские услуги
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, все качественно и без задержек.
Ответный отзыв
Катерина отличный заказчик, постановка задачи четкая, оплата вовремя! Рекомендую
$7
9 баллов
5 лет назад
Карина отличный специалист и профессионал своего дела! Однозначно могу ее рекомендовать для ваших проектов!
Ответный отзыв
Рекомендую Антона как отличного заказчика, он всегда на связи
$15
10 баллов
5 лет назад
Карина отлично справилась с задачей, однозначно могу ее рекомендовать, как ответственного специалиста!
Ответный отзыв
Антон ответственный заказчик, четко поставлена задача, оплата в срок. Однозначно рекомендую Антона как заказчика
$10
10 баллов
5 лет назад
Карина выполнила работу в лучшем виде, и в оговоренные сроки. Все супер, спасибо!
Ответный отзыв
Александр хороший заказчик) Постановка задачи четкая, оплата вовремя.Рекомендую
$1
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Заказчик хороший, оплата вовремя, рекомендую
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#661
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
#48
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#568