Karina_222

Карина Karina_222

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтинг, написания текстов,наполнения сайтов и бухгалтерские услуги быстро и качественно
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-50
Бухгалтерские услуги

Отзывы заказчиков

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Редакция и корректировка статей
Отличный исполнитель, все качественно и без задержек.
Катерина отличный заказчик, постановка задачи четкая, оплата вовремя! Рекомендую
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
9 баллов
5 лет назад
Исправление словосочетаний на русском языке. Проект для Карина Яцута
Карина отличный специалист и профессионал своего дела! Однозначно могу ее рекомендовать для ваших проектов!
Рекомендую Антона как отличного заказчика, он всегда на связи
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Исправление словосочетаний
Карина отлично справилась с задачей, однозначно могу ее рекомендовать, как ответственного специалиста!
Антон ответственный заказчик, четко поставлена задача, оплата в срок. Однозначно рекомендую Антона как заказчика
Ответный отзыв
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Описания товара (сумки) 100 штук, по фото
Карина выполнила работу в лучшем виде, и в оговоренные сроки. Все супер, спасибо!
Александр хороший заказчик) Постановка задачи четкая, оплата вовремя.Рекомендую
Ответный отзыв
andp
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Отзыв о косметике - 1000 символов
Все ок
Заказчик хороший, оплата вовремя, рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#661
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
#48
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#568