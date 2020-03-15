Редакция и корректировка статей

Здравствуйте! Необходимо редактировать статьи 10 шт. (тематика строительство) после машинного рерайта. Что необходимо:

1. Исправить слова, фразы, предложения, где не понятно о чем идет речь. То есть переписать своими словами (исходник даю)

2. Разбить на подзаголовки Н2 и Н3 (в ворде это Заголовок 2 и Заголовок 3)

3. Где необходимо (идет перечисление), сделать маркированные и нумированные списки.

4. Убрать лишние пробелы в начале абзаца, чтоб он начинался без пробела, а также между словами в предложении. Между абзацами пробелы ставим.

Что нельзя: ставить точки в конце подзаголовка и заголовка, выделять жирным, курсивом, подчеркиванием.

Один текст до 15 тыс. збп. = 70р. Оплата - карта.

Нужно делать хотя бы 1 в день.