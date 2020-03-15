Редакция и корректировка статей

$10
Редактирование и КорректураЗавершен16 заявок505 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо редактировать статьи 10 шт. (тематика строительство) после машинного рерайта. Что необходимо:

1. Исправить слова, фразы, предложения, где не понятно о чем идет речь. То есть переписать своими словами (исходник даю)

2. Разбить на подзаголовки Н2 и Н3 (в ворде это Заголовок 2 и Заголовок 3)

3. Где необходимо (идет перечисление), сделать маркированные и нумированные списки.

4. Убрать лишние пробелы в начале абзаца, чтоб он начинался без пробела, а также между словами в предложении. Между абзацами пробелы ставим. 

Что нельзя: ставить точки в конце подзаголовка и заголовка, выделять жирным, курсивом, подчеркиванием. 

Один текст до 15 тыс. збп. = 70р. Оплата - карта.

Нужно делать хотя бы 1 в день. 

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4 года назад
Ekaterina-1989
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Karina_222
Карина 
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$10
10 дней
Отличный исполнитель, все качественно и без задержек.
Катерина отличный заказчик, постановка задачи четкая, оплата вовремя! Рекомендую