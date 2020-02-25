Редактирование текста

Десять статей, ниша ЖКХ. 1. Раздать готовые ТЗ авторам. 2. Проверить работу автора: вычитка, редактирование, корректура, если нужно доспамить ключами. 3. Отправить на доработку либо принять. Опыт работы редактором. Опыт работы с seo текстами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть текст ( пост для соц. сетей ), нужно проверить орфографию и пунктуацию, ну и где-то что-то перефразировать возможно. Т.е. привести текст в порядок. В тексте 1700 символ без пробелов.
Важно что бы исполнитель хорошо знал рус. язык и грамотно писал.
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