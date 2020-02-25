Редактирование текста

$5
Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть текст ( пост для соц. сетей ), нужно проверить орфографию и пунктуацию, ну и где-то что-то перефразировать возможно. Т.е. привести текст в порядок. В тексте 1700 символ без пробелов.

Важно что бы исполнитель хорошо знал рус. язык и грамотно писал.

4 года назад
J93
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Спасибо Татьяне за работу, задача выполнена отлично и быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничество с Евгением было приятным - четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую как отличного заказчика.