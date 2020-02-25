Редактирование текста

Есть текст ( пост для соц. сетей ), нужно проверить орфографию и пунктуацию, ну и где-то что-то перефразировать возможно. Т.е. привести текст в порядок. В тексте 1700 символ без пробелов.

Важно что бы исполнитель хорошо знал рус. язык и грамотно писал.