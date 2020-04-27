Нужен редактор-корректор

Редактирование и КорректураЗавершен15 заявок455 просмотров
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Ищем редактора-корректора для вычитки статей.

Необходимо проверить 70+ готовых статей.

Средний объем одной статьи: 8000-10000 символов с пробелами. Тематика: польза и вред продуктов питания. Качество статей нормальное (не дешевый рерайт или машинный перевод). 

Что нужно сделать: 

  • Исправить орфографические, пунктуационные, морфологические, стилистические ошибки.
  • При необходимости убрать из текста воду, исправить неестественные словосочетания.
Требования:

  • Высокий уровень владения русским языком.
  • Опыт работы в редакторе Wordpress будет плюсом.
Условия:

  • 70 руб. за 1 проверенную статью.
  • Оплата на Webmoney. Для Украины также возможна оплата на карту Привата или Монобанка.
  • Работа на сайте через админку Wordpress.
Связь: Указывайте в отклике Скайп или Телеграм для связи.
4 года назад
lifeso
Олег 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nomare
Алёна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$5
31 день
Алёна выполнила работу качественно и в срок. Рекомендую.
Очень ответственный заказчик. Оплата быстрая и в срок. Было приятно поработать.