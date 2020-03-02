Вычитка каталога товаров

Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок407 просмотров
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Добрый день. Нужен профессиональный корректор  Для вычитки каталога товаров. Автохимия.

Язык русский.

Только с Украины!

4 года назад
captainHATTERAS
Фесенко 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
flower85
Ольга 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
$39
10 дней
Отличная работа. Проверка орфографии и стилистических ошибок. Тема очень специфическая - автохимия, но Ольга быстро разобралась. Рекомендую.
Отличный заказчик! Своевременная оплата, доброжелательное отношение. Сотрудничеством довольна. Рекомендую другим.