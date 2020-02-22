Сделать правки на сайте

Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки293 просмотра
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Нужно сделать элементарные правки на сайте Википедия. Отредактировать текст и поменять фотографию. Важно(!!!), чтобы у вас был хороший статус на данном сервисе(например статус инженера).

4 года назад
guest_1582642041303
4 года в сервисе
Был
4 года назад