Редактировать текст

Есть статьи рерайт, для сайта в виде сплошного текста со знаками препинания, но с грамматическими ошибками, в txt формате.

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