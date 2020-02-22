Редактировать текст

Редактирование и КорректураЗакрыт18 заявок366 просмотров
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Есть статьи рерайт, для сайта в виде сплошного текста со знаками препинания, но с грамматическими ошибками, в txt формате.

Нужно редактировать текст, оформить заголовками, списками, абзацами, уникальными тематическими картинками ,  видео с ютюб. Жду ваши цены!

4 года назад
artemgalcev
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад