Грамматическая и стилистическая правка адаптированных рассказов

Редактирование и КорректураЗавершен14 заявок356 просмотров
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Требуется редактор для вычитки кратких рассказов на русском, адаптированных и упрощенных для англоязычной аудитории. Я буду высылать готовый текст, а Вам будет необходимо проверить пунктуацию, правописание и указать на места, которые следовало бы перефразировать. 

4 года назад
el_salvador
Дмитрий 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Работы выполнена в полном объеме и в оговоренный срок
Рекомендую Дмитрия как хорошего заказчика. Четкая, грамотная постановка задачи, оплата по договоренности. Приятное сотрудничество.
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