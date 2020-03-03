Транскрибация аудио в текст

Здравствуйте! Необходимо редактировать статьи 10 шт. (тематика строительство) после машинного рерайта. Что необходимо: 1. Исправить слова, фразы, предложения, где не понятно о чем идет речь. То есть переписать своими словами (исходник даю) 2. Разбить на подзаголовки Н2 ...
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Имеется качественное аудио на 12 минут, необходимо грамотно расшифровать его в текст, разделив на абзацы по смыслу.
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