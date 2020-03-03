Транскрибация аудио в текст

Редактирование и КорректураЗавершен18 заявок406 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется качественное аудио на 12 минут, необходимо грамотно расшифровать его в текст, разделив на абзацы по смыслу.

Предлагайте цену и сроки выполнения.

4 года назад
zubareva_ru
Кати 
28 летТаиланд
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$3
1 день
WMZ
Все выполнено качественно и в минимальные сроки! Андрей очень ответственный исполнитель.
Четко поставленная задача, быстрая проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!