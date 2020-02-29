Транскрибация

Редактирование и КорректураЗакрыт85 заявок1253 просмотра
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Сделать транскрибацию вебинара (3 часа 27 минут). Транскрибация роботом, где половина слов неправильные, не подойдет.

4 года назад
nadia7
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад