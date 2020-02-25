Вычитка текста на русском на ошибки - тематика IT

Редактирование и КорректураЗакрыт53 заявки1345 просмотров
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Привет. Нужно вычитать текст на русском языке, чтобы убедиться что нет ошибок грамматических и смысловых. Речь о 4-6 страницах. Тематика IT, криптовалюты. В лично беседе дам файл. 

4 года назад
guest_15831645316017
4 года в сервисе
Был
4 года назад