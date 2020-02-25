Вычитка текста на русском на ошибки - тематика IT

Требуется редактор для вычитки кратких рассказов на русском, адаптированных и упрощенных для англоязычной аудитории. Я буду высылать готовый текст, а Вам будет необходимо проверить пунктуацию, правописание и указать на места, которые следовало бы перефразировать.