Заполнить отчёт

Добрый день,

Есть ПДФ-файл с двумя таблицами, и файл с исходными данными. Нужно перебить таблицу из ПДФ файла и заполнить согласно инструкциям. Конкретные файлы скину в переписке с понравившимся кандидатом.

Ориентировочно, работа на не более чем на 2-3 часа, бюджет не более 700 руб.

Сразу же нужно приступить, поэтому откликаясь, рассчитывайте время. Ожидается другая подобная работа - сегодня-завтра.