Заполнить отчёт

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$11
Редактирование и КорректураЗавершен19 заявок355 просмотров
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Добрый день,

Есть ПДФ-файл с двумя таблицами, и файл с исходными данными. Нужно перебить таблицу из ПДФ файла и заполнить согласно инструкциям. Конкретные файлы скину в переписке с понравившимся кандидатом.

Ориентировочно, работа на не более чем на 2-3 часа, бюджет не более 700 руб.

Сразу же нужно приступить, поэтому откликаясь, рассчитывайте время. Ожидается другая подобная работа - сегодня-завтра.

4 года назад
edneo
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
natalijazhm
Наталья 
38 летЧехия
4 года в сервисе
Была
17 дней назад
4 года назад
$11
1 день
WMZ
Наталья отлично справилась с работой, сделала все быстро и качественно. По просьбе вносила разумные корректировки. Рекомендую!
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