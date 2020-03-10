Вычитать, отредактировать, проверить на ошибки

Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки401 просмотр
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Здравствуйте, Таша, мне бы хотелось, чтобы вычитали, отредактировали, проверили на ошибки текст мини-истории. И прежде чем отправлять текст хотелось узнать сколько будет стоить, ваша услуга за 31823 знаков 

4 года назад
guest_15835003408892
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
linguafranca
Таша 
40 летВеликобритания
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$32
3 дня
WMZ
Я обратилась к Таше впервые, и хочу выразить огромную ей благодарность за профессиональный, грамотный и ответственный подход к своей работе. Работу выполнила раньше обещанного срока, качественно, я осталась очень довольна. Таша в общении тактична, внимательна и терпеливо отнеслась к моим пожеланиям. Очень приятно сотрудничать. Обращайтесь, не пожалеете, рекомендую.
Работать с Маргаритой очень комфортно - она ответственный и компетентный заказчик и приятный в общении человек. Всегда на связи, договоренности по оплате соблюдаются безукоризненно. Сам проект был интересным и нестандартным - работала над ним с увлечением и удовольствием. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, и мои самые лучшие рекомендации.