Вычитать, отредактировать, проверить на ошибки

Работать с Маргаритой очень комфортно - она ответственный и компетентный заказчик и приятный в общении человек. Всегда на связи, договоренности по оплате соблюдаются безукоризненно. Сам проект был интересным и нестандартным - работала над ним с увлечением и удовольствием. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, и мои самые лучшие рекомендации.