Корретура и редактура

Это часть текста для общего понимания. Весь текст вышлю исполнителю .

Глава2 Как всё началось

Так принимая новых клиентов и работая суже постоянными клиентами проходил каждый день Михайловой Ольги Викторовны.

Сегодня работа в компании где она являлась соучредителем, была её основным

средством заработка. Сейчас она хорошо обеспечивала себя и своего десятилетнего

сына и при этом могла сама могла планировать рабочий день. Но что бы достичь

этой стабильности, которая позволяла ей жить спокойно не думаю, чем завтра она

будет кормить своего ребенка, ей пришлось пройти длинный путь. Успев поработать

и налоговым инспектором, и главным бухгалтером в коммерческих структурах.

Оказавшись одна, в большом городе, смаленьким ребёнком на руках, как в «лучших» традициях женских романов, не

получая поддержки ни от семьи, ни от бывшего мужа, она металась от одной работы

к другой, пытаясь всякий раз совмещать заработок с воспитанием сына. Пока не пришла

к созданию собственной фирмы.

До этого она уже несколько леттрудилась в бухгалтерской компании директором по развитию, по факту выполняя

все функции генерального директора, от найма сотрудников до «закрытия» клиентов

на обслуживания. Она была руководителем компании, выполняя функции и менеджера

по продажам и налогового консультанта и, если приходилось, главного

бухгалтера. Ольга была уверенна, что онарешала все ключевые вопросы в компании, от заключения договоров с клиентами до

выполнения ею же проектов этим договорам.

Основная часть коллектива была женскаяи в случае отказа «злой» Ольги Викторовны они бежали со своей просьбой к

молодому, красивому и доброму генеральному директору, который одобрял то, что

запрещала Ольга; выдавал аванс, отпускал в отгул и другие просьбы, не

согласовывая это ни с Ольгой, ни с делами в компании. Поэтому у неё было чёткое

понимание того, что она много сделала для становления и процветания этой

компании, и беспокойство о том, что когда она станет ненужной, начнёт давать

менее ощутимые результаты, заболеет или ещё нечто подобное, то останется на

улице ни с чем. После очередного выпада сотрудников, она набралась смелости и

попросила долю в компании, а когда учредитель ответил, что это возможно

когда-нибудь в будущем, она развернулась и ушла. Ушла в ни куда.

Ольга прекрасно понимала, что еёзамечательные результаты, 83% конверсии, это «закрытие» на договор обслуживания

«тёплых», уже заинтересованных клиентов. А нескончаемый поток этих клиентов ей

организовывает специалист по созданию сайтов и умело продвигающий их. Поэтому

она пошла к своему знакомому, так же специализирующему на создании сайтов и

предложила ему партнерство. Ольге было не жалко делиться долей. Во-первых, на

то, чтобы платить за создание и продвижение сайтов, у неё не было денег,

во-вторых и это главное, Ольга была глубоко убеждена, что самая эффективная

мотивация — это личная заинтересованность, соучредитель получает не

фиксированную заработную плату как у обычных сотрудников, а долю от прибыли, и

если компания приносит копейки, то именно эти копейки и получают собственники

бизнеса. Ольга всегда или почти всегда судила по себе. И так как она достигает

поставленных планов, боится подвести команду, не оправдать надежд, страстно

желает стать успешной, так, она считала, и другие будут отдаваться работе,

особенно если им, т.е. ему будет принадлежать часть бизнеса. Наивная.

Она пришла к Николаю и предложила емупартнерство. Выслушав её внимательно, молча и до конца, он совсем немного

помолчал и согласился:

- Да, давай попробуем.

Это было первое и чуть ли неединственное решение, которое Николай принял так быстро. Он не так давно знал

Ольгу, но знал её именно с профессиональной стороны, по работе. Он знал её

показатели и результаты, поэтому в том, что она может реализовать то что

предлагает, у него было наглядное подтверждение. От него, Николая, требовались

только небольшие инвестиции и продвижение сайта и это он легко мог обеспечить.

Но главное, что Николаю очень нравилась Ольга, но он не знал, как к ней подойти

и сейчас, он «программист-домосед» рассчитывал, что она и их совместный бизнес

«вытащит его в свет», внесёт в его жизнь разнообразия, красок, живого общения. В

конце концов, он давно мечтал о новом интересном проекте, а тут ещё и приятная

женщина.

Рутинная, монотонная работа бухгалтера Ольгене нравилась. Да, она её знала, знала потому что имела высшее экономическое

образование и большой стаж. Всвоё время работала и налоговым инспектором, и экономистом, и главным

бухгалтером в разных сферах деятельности. Но делала это, потому чтопонимала, что профессия бухгалтера прокормит её всегда и везде. Но чем дольше

она работала главным бухгалтером, тем больше чувствовала, что на предприятиях

этот отдел не любят, считают его лишним, создающим проблемы, а часто и мешающим

работать. «О да! мы, менеджеры по продажам приносим деньги в компанию, а вы?

Что делаете вы? Только пристаёте с дурацкими требованиями каких-то бумаг, вечно

заняты, чтобы сказать поступили ли деньги от клиента, а нам зарабатывать надо».

Такой подход, такое непонимание глубоко задевало Ольгу, наверное, это глупо, но

тем не менее это так.

- Ну как всем вдолбить, что именно отграмотной работы бухгалтера зависит на сколько долго просуществует компания.

Именно компетенция, уровень бухгалтера может погубить или спасти компанию. –

сокрушалась она. - Не выходить же с транспарантом на груди на Красную площадь…

А еще деньги, точнее их отсутствие -вечная проблема матери-одиночки. Менеджер по продажам мог зарабатывать в разы

больше главного бухгалтера. Ситуация, когда заработная плата не зависит от

твоих усилий, оклад, который годами не меняется даже если вкладываешь в

компанию весь свой ум и свою душу, всё больше не устраивали Ольгу. Обладая

аналитическим складом ума, трудоголик по природе, она много читала, изучала,

внедряла, но реализовать больше, главному бухгалтеру не было возможности.

И вот такое удачное совмещение опыта,знаний и душевных рвений, порывов. Предприятие, которое специализируется на

бухгалтерии, на финансах и развитии бизнеса. Предприятие куда идут, только те,

кому нужен грамотный специалист.

В новом бизнесе не так-то просто сразусоздать команду профессионалов. Для большой команды нужны деньги, деньги могут

принести клиенты. Поэтому Ольга работала главным бухгалтером сама, подыскивая

надежного кандидата на это место, чтобы самой заняться привлечением клиентов и

развитием.

И сейчас ей уже не хотелось сидеть сутра до вечера и составлять одни и те же проводки и отчеты. Она хотела реально

помогать клиентам-бизнесменам зарабатывать. Ольга чувствовала в себе потенциал

и желание доказать, что бухгалтер — это не просто человек «съедающий» прибыль

компании, это специалист от которого зависит как долго просуществует компания.

Если бы существовала партия «Главбух – самый нужный человек в компании!» Ольга

была бы её лидером.

Когда Ольге рассказывали какую-то проблему, уже по ходу рассказа у неёрождался план действий, варианты и способы решения проблемы. В глазах появлялся

азарт, она начинала задавать уточняющие вопросы, часто не давая клиентам

договорить.

Николай внёс основную часть денег вучреждение компании, но доли, они распределили пополам. Он не стал торговаться

и согласился со всеми предложениями, выдвинутыми Ольгой.

Николай официально занимал должностьтехнического директора, всё что касалось компьютера и интернета были на нём. Он

создавал сайты, занимается установкой и обновлением 1С, архивированием баз

данных, поддержанием компьютерной и оргтехники в рабочем состоянии. Готовил

технические задание, работал с рекламными компаниями по продвижению сайтов,

тестировал и принимал работу у подрядчиков.

Но ещё более ценными для компании были егофункции – советника, «тормоза» для Ольги, которая слишком поспешно принимала

решения.

Основным его достоинством идополнительным поводом для того что бы именно с ним создать бизнес, была его

щепетильность и осмотрительность во всём. Наступивши в своей жизни уже на много

граблей, да и в силу своего характера, Николай очень тщательно взвешивал каждый

поступок, каждое слово. За что бы он ни брался, всё было сделано на пять с

двумя плюсами. Ольга знала, что если что-то поручить Николаю, то лучше него ни

сделает никто, даже она сама. А еще, в слух она никогда это не произносила, но

внутри себя понимала, что она достаточно рискованная, где-то даже отчаянная и

именно такой человек как Николай сможет, если что, её остановить. Оградит от

неоправданного риска. Запретит участвовать в совсем уж сомнительных

предприятиях, охладит пыл, когда появляется азарт поучаствовать в сомнительных

или странных проектах.

Спокойный, уравновешенный человек, онвсё делал очень взвешенно. Сдержанный, даже жёсткий, волк одиночка.

Вот такие они, с одной стороныпротивоположные, а с другой стороны дополняющие друг друга партнеры, стояли во

главе Агентства финансового консалтинга «бизнес и налоги».

Днём они вместе обдумывают идеи,способы развития фирмы, наполняли сайт компании, обсуждали дела, проекты.

Вечером Николай ехал к себе домой, аОльга к себе, где её ждал девятилетний сын.