Проверить и откорректировать статью на английском

Привет!

Я написал статью-скрипт моего доклада. Текст технический, связанный с программированием, по теме я объясняю, как работает одна библиотека. Есть видео доклада на русском.

Статью написал на английском.

Уровень моего английского что-то типа pre-intermediate, поэтому хотелось бы, чтобы статью кто-то прочитал и поправил ошибки, как стилистические, так и грамматические, возможно где-то перефразирование сделать и так далее, чтобы не было ощущения, что статью писал третьеклассник :-)

Объем текста примерно 20000 символов, текст простой в плане это просто донесение конструкции и логики работы.

Хочется получить набор рекомендаций вида «тут лучше написать вот так», «здесь слово такое-то подойдёт лучше», «тут неправильно согласованы времена, надо так», «тут нужен артикль» (артикли это моя беда).

Ссылку на черновик текста дам. Также есть запись доклада (на русском) ≈ 40 минут, где можно прояснить какой-нить смысл, если в тексте совсем всё плохо. По московскому времени доступен в телеграме для real-time пояснений по тексту, если потребуются.