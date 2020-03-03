Необходимо откорректировать тексты. Объем 2 000 000 збп. Оплата 10 р/1000 збп Что необходимо сделать: 1. Проверить текст на соответствие ТЗ. 2. Исправить стилистические, орфографические, пунктуационные ошибки. 3. При необходимости указать на стилистические ошибки, которые автору необходимо исправить. Требования к ...
Проверить и откорректировать статью на английском
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Привет!
Я написал статью-скрипт моего доклада. Текст технический, связанный с программированием, по теме я объясняю, как работает одна библиотека. Есть видео доклада на русском.
Статью написал на английском.
Уровень моего английского что-то типа pre-intermediate, поэтому хотелось бы, чтобы статью кто-то прочитал и поправил ошибки, как стилистические, так и грамматические, возможно где-то перефразирование сделать и так далее, чтобы не было ощущения, что статью писал третьеклассник :-)
Объем текста примерно 20000 символов, текст простой в плане это просто донесение конструкции и логики работы.
Хочется получить набор рекомендаций вида «тут лучше написать вот так», «здесь слово такое-то подойдёт лучше», «тут неправильно согласованы времена, надо так», «тут нужен артикль» (артикли это моя беда).
Ссылку на черновик текста дам. Также есть запись доклада (на русском) ≈ 40 минут, где можно прояснить какой-нить смысл, если в тексте совсем всё плохо. По московскому времени доступен в телеграме для real-time пояснений по тексту, если потребуются.
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