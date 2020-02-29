Нужна коррекция/редакция текста

Редактирование и КорректураЗакрыт35 заявок766 просмотров
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Необходимо откорректировать тексты.  Объем 2 000 000 збп. Оплата 10 р/1000 збп

Что необходимо сделать:

1. Проверить текст на соответствие ТЗ.

2. Исправить стилистические, орфографические, пунктуационные ошибки.

3. При необходимости указать на стилистические ошибки, которые автору необходимо исправить.  

Требования к реактору-корректору:

1. Опыт в сфере копирайтинга.

2. Знание основ создания продающих текстов.  

4 года назад
AllaIvannikova
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад