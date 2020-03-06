Набор текста

Добрый день, Есть ПДФ-файл с двумя таблицами, и файл с исходными данными. Нужно перебить таблицу из ПДФ файла и заполнить согласно инструкциям. Конкретные файлы скину в переписке с понравившимся кандидатом. Ориентировочно, работа на не более чем на ...