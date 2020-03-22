Корректура бизнес литературы

$30
Редактирование и КорректураЗавершен10 заявок420 просмотров
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Сделать корректуру методического пособия "Как открыть аутсорсинговую компанию"

Пособие содержит таблицы и списки

4 года назад
Holly76
Ольга 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$10
5 дней
WMZ
Хорошая работа, всегда на связи, в сроки уложились. Спасибо! Рекомендую исполнителя
отлично сработались, рекомендую заказчика