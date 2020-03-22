Корректура бизнес литературы

Подготовка XLSX/XLS/CSV-файлаРассмотрим подробнее процесс загрузки файла товаров. Если возникают проблемы, то проще всего загрузить файл-пример формата XLSX и работать с ним - [url=https://www.botobot.ru/a/f/botobot-import-sample.xlsx]botobot-import-sample.xlsx[/url] Пример XLSX файлаОписание полей (колонок): [list][*]ID Уникальный идентификатор продукта на вашем сайте, в базе данных и т.д. ...
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Сделать корректуру методического пособия "Как открыть аутсорсинговую компанию"
Пособие содержит таблицы и списки
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