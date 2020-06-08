Транскрибация разговора, русский язык, 30 минут.

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен24 заявки529 просмотров

Необходимо быстро и грамотно перевести в текст из аудио файла диалога, 30 минут.  

Файл вышлю на почту тем, с кем договоримся. 

Тема: предпринимательство, ИТ

5 лет назад
guest_15914753816466
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Андрей всё сделал очень быстро! 👍🏻
Интересное задание, быстрая оплата после завершения заказа. Спасибо за заказ.

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