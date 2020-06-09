Транскрибация аудио

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен40 заявок739 просмотров

Расшифровать аудиофайл в текст, длительность 1 час. Подробности в личку заказчику

5 лет назад
Assistant100
Елена 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nina_2018
Нина 
34 года
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад
$18
1 день
Спасибо за проделанную работу. Все выполнено качественно. Рекомендую данного исполнителя.
Спасибо большое, Елена. Очень приятно было с Вами работать. Всегда на связи, мгновенная оплата. Всем рекомендую Елену к сотрудничеству!

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