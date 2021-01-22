Перевод с анг. на рус., с рус. на бел.; набор текстов; редактура/корректура текстов на английском, русском, белорусском языках; транскрибация.
Высшее образование, социолог. Владею научной, социологической, маркетинговой и пр. терминологиями. Опыт работы с текстами - 20 лет. Работу выполняю быстро и качественно.
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Транскрибация
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$2/час
от $12от 1 дня
#297
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$6/час
от $3
#1513
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#3416