Перевод с анг. на рус., с рус. на бел.; набор текстов; редактура/корректура текстов на английском, русском, белорусском языках; транскрибация.

Высшее образование, социолог. Владею научной, социологической, маркетинговой и пр. терминологиями. Опыт работы с текстами - 20 лет. Работу выполняю быстро и качественно.