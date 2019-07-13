AnaBond

Анастасия AnaBond

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводчик (англ. - рус.)

Переведу тексты с английского на русский и обратно. Тематики: субтитры, маркетинг, веб-сайты, презентации, ИТ, научные гуманитарные и научно-популярные тексты, публицистика, политика, психология, туризм, красота и другое.

Также выполняю транскрибацию аудио и видео в текст, редактуру и верстку.

О себе: лингвист-переводчик.

Образование: Лингвист (профиль "Перевод и переводоведение" - языки английский и немецкий) - бакалавриат. Лингвист (направление "Лингвокультурология Великобритании и США") - магистратура. Опыт работы в сфере перевода: 1,5 года.

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Отзывы заказчиков

Assistant100
Елена 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация аудиофайла
Спасибо большое за работу. Все качественно и очень быстро! Рекомендую данного исполнителя.
Большое спасибо за работу! Отличный работодатель. Четко поставлена задача, все время на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Вычитка и редакция кулинарных рецептов
Отличный исполнитель, рекомендую!
Очень хороший работодатель! Рекомендую!
Ответный отзыв
ishumouskaya
Ирина 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация технического текста по производительности ПО
Транскрибация выполнена отлично и в срок! Рекомендую
Очень хороший заказчик! Чётко поставлены задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
yanch258
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
$8
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация видео
Анастасия выполнила задание согласно ТЗ. По работе претензий и замечаний не было.
Чётко поставлена задача, своевременная оплата. Заказчик, с которым приятно сотрудничать.
Ответный отзыв