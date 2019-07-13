Переводчик (англ. - рус.)

Переведу тексты с английского на русский и обратно. Тематики: субтитры, маркетинг, веб-сайты, презентации, ИТ, научные гуманитарные и научно-популярные тексты, публицистика, политика, психология, туризм, красота и другое.

Также выполняю транскрибацию аудио и видео в текст, редактуру и верстку.

О себе: лингвист-переводчик.

Образование: Лингвист (профиль "Перевод и переводоведение" - языки английский и немецкий) - бакалавриат. Лингвист (направление "Лингвокультурология Великобритании и США") - магистратура. Опыт работы в сфере перевода: 1,5 года.