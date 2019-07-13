Переводчик (англ. - рус.)
Переведу тексты с английского на русский и обратно. Тематики: субтитры, маркетинг, веб-сайты, презентации, ИТ, научные гуманитарные и научно-популярные тексты, публицистика, политика, психология, туризм, красота и другое.
Также выполняю транскрибацию аудио и видео в текст, редактуру и верстку.
О себе: лингвист-переводчик.
Образование: Лингвист (профиль "Перевод и переводоведение" - языки английский и немецкий) - бакалавриат. Лингвист (направление "Лингвокультурология Великобритании и США") - магистратура. Опыт работы в сфере перевода: 1,5 года.
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое за работу. Все качественно и очень быстро! Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Большое спасибо за работу! Отличный работодатель. Четко поставлена задача, все время на связи. Рекомендую!
$20
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший работодатель! Рекомендую!
$16
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация выполнена отлично и в срок! Рекомендую
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Чётко поставлены задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
$8
10 баллов
6 лет назад
Анастасия выполнила задание согласно ТЗ. По работе претензий и замечаний не было.
Ответный отзыв
Чётко поставлена задача, своевременная оплата. Заказчик, с которым приятно сотрудничать.